- Peste 2.000 de companii de transport și transportatori cu origini romanești și moldovenești, care dețin peste 45.000 de camioane, au inființat prima asociație de profil din America de Nord, anunța ambasadorul Romaniei la Washington, Andrei Muraru, scrie digi24.ro.

- Unul dintre ministerele care iși va schimba ministrul la rotativa, chiar daca nu este inclus in protocolul de guvernare, este cel al Afacerilor Externe și deja președintele Klaus Iohannis a decis cine va fi noul ministru. Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, are zile numarate la șefia acestui…

- Intreaga regiune a Marii Negre este expusa in fața Rusiei iar din acest motiv securitatea pe flancul estic al NATO este pusa in pericol, a declarat ambasadorul Romaniei la Washington, Andrei Muraru, pentru publicația Foreign Policy.

- Angel Tilvar a discutat cu prilejul intrevederilor avute in Congresul SUA despre importanța includerii Romaniei in programul de eliminare a vizelor, a informat Ministerul Apararii, vineri, 31 martie.„Avand in vedere cadrul excelent al cooperarii intre țarile noastre, asigurat, pe multiple paliere de…

- Senatorii americani Richard Durbin și Jeanne Shaheen, presedintele Subcomitetului pentru Europa din cadrul Comitetului pentru Relatii Externe al Senatului Statelor Unite, au introdus miercuri, 15 martie 2023, un proiect de lege care recomanda includerea Romaniei in programul Visa Waiver, anunța Ambasada…

- Ambasada Romaniei la Washington anunța organizarea, in 2023, a unei serii de evenimente de diplomație publica de anvergura, parte a programului intitulat „Romania-SUA un parteneriat pentru viitor: celebram talentul romanesc”. Programul va fi organizat dupa modelul celui de anul trecut, iar pentru atingerea…