Tramvaiele liniei 1 vor circula, de miercuri, pe un traseu modificat, liniile 10 si 73 vor fi suspendate si vor fi infiintate liniile naveta 601 si 673, informeaza Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov (TPBI). Aceste masuri au fost luate ca urmare a incendiului produs la substatia electrica „Sudului”, care a afectat alimentarea retelelor de contact ale tramvaielor si troleibuzelor in zona „Piata Sudului”, se precizeaza in comunicat. Astfel, linia de tramvai 1 va functiona intre capetele de linie „Sura Mare” (in loc de „Romprim”) si „Banu Manta” pe traseul:…