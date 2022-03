Transport gratuit cu autobuzele RAT pentru refugiați Pentru a veni in sprijinul cetațenilor din Ucraina, municipalitatea, impreuna cu Asociația Metropolitana pentru Dezvoltarea Durabila a Transportului Public Brașov și operatorul de transport RATBV, vor asigura transportul gratuit al cetațenilor din Ucraina pe toate mijloacele de transport din Brașov. ,,Anunțam ca incepand de astazi, toți cetațenii ucrainieni care au asupra lor un document de identitate – fie act de identitate, fie pașaport – și pe care il prezinta controlorului pot sa circule gratuit pe mijloacele de transport din Brașov”, a anunțat viceprimarul Flavia Boghiu. Daca apreciezi știrea,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

