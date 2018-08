Transparență doar pentru subalterni, la „Poliția Locală Arad” Peste o suta de declarații de avere ale angajaților Direcției Generale Poliția Locala din cadrul Primariei Arad sunt publicate pe site-ul instituției. Printre ele, insa, nu se regasesc cele ale directorului general sau adjunctului, dar nici cateva ale șefilor de birouri. Alții, insa, au fost mai conștiincioși. Conform site-ului direcției, aceasta este imparțita in zece birouri și servicii, fiecare avand cate un șef, singurul cu post vacant fiind compartimentul Protecția Mediului. Din cei noua șefi de birouri și servicii prezentați pe site, doar unul a omis sa iși prezinte declarația de avere… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

