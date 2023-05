Stiri pe aceeasi tema

- Vadim Krasnoselski a prelungit Codul galben de alerta terorista in stanga Nistrului. Decretul a fost semnat de liderul separatist pe 17 mai. Masura a fost prelungita inca pentru 60 de zile. Decizia va fi valabila pana pe 18 iulie 2023, conform decretului semnat de separatistul Vadim Krasnoselski, scrie…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, joi, o avertizare cod galben de viituri, care vizeaza pana vineri la pranz rauri de pe raza a patru judete, anunța Agerpres.

- UPDATE: Meteorologii au prelungit Codul portocaliu, pana joi, ora 14:00. Sunt prognozate ninsori abundente, viscol și strat consistent de zapada. In judetul Bacau va ninge și se va depune strat nou de zapada consistent. Vantul va avea intensificari cu viteze de 55…75 km/h, va fi viscol și vizibilitate…

- Meteorologii au prelungit avertizarile de cod galben pentru județul Suceava. Potrivit Institutului Național de Meteorologie astazi, pana la ora 23:00, este valabil un cod galben de intensificari ale vantului valabil pentru tot județul Suceava. Vantul va avea local și temporar intensificari, cu viteze…

- Tiraspolul a prelungit codul de galben de „alerta terorista” in regiunea transnistreana cu inca 60 de zile. Așa-zisul lider al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski a semnat un „decret” in acest sens și va intra in vigoare incepand cu 20 martie și va fi valabil pana pe 19 mai.

- Codul "galben" de pericol terorist in Transnistria a fost prelungit cu inca 60 de zile - de la 20 martie 2023 pina la 19 mai 2023 inclusiv. Decizia a fost semnata de liderul autoproclamatei PMR, Vadim Krasnoselski. {{658338}} Reamintim ca, in perioada 26 aprilie - 25 mai 2022, in Transnistria a fost…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis o noua avertizare de cod galben și portocaliu de vant puternic și viscol in Romania, care a fost prelungit și pentru zilele urmatoare. Daca inițial era vorba despre cateva zone, acum sunt vizate nu mai puțin de 22 de județe.