Stiri pe aceeasi tema

- Detalii terifiante ies la iveala dupa masacrul de la o creșa din Thailanda. Cel puțin 38 de persoane au fost ucise de un barbat inarmat care a intrat in creșa. Printre acestea se numara și 23 de copii. Criminalul este un fost ofițer de poliție.

- Tragedie intr-o creșa din Thailanda. Cel puțin 32 de persoane, intre care și copii, au fost ucise intr-un atac armat. Potrivit autoritaților, autorul este un fost ofițer de poliție, iar dupa masacru s-ar fi sinucis.ATENȚIE: Urmeaza descrieri care va pot afecta emoțional.

- Cel putin 28 de persoane au fost ucise intr-un atac armat comis de catre un fost ofiter de politie intr-o gradinita, in Thailanda, anunta politia thailandeza, relateaza BBC News. Atacatorul a fugit de la locul atacului, la Nong Bua Lamphu, in nord-estul Thailandei si era cautat. Politia anunta ca intre…

- Cel puțin 30 de persoane, dintre care 23 de copii, au murit dupa ce un fost ofițer de poliție a deschis focul intr-o gradinița din districtul Nong Bua Lamphu, in Thailanda. Potrivit unui purtator de cuvant al poliției regale thailandeze, bilanțul morților a crescut rapid, in condițiile in care o declarație…

- Cel puțin 28 de persoane au fost ucise dupa ce un fost ofițer de poliție a deschis focul la o gradinița pentru copii preșcolari din Thailanda, a spus poliția. Omul inarmat este inca in libertate dupa atacul de la Nong Bua Lamphu, in nord-estul țarii. Polițiștii afirma ca printre victime se numara…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru neglijenta in serviciu, dupa ce un copil de patru ani a plecat dintr-o gradinita situata in zona de sud a municipiului Ploiesti. Micuțul a fost gasit pe strada, intr-o comuna vecina. Incidentul a avut loc in urma cu o zi. „La data de 7 septembrie a.c., in…

- Azi incepe scoala pentru aproape 3 milioane de elevi si copii de gradinița. Anul scolar dureaza 36 de saptamani de ore, mai puțin pentru clasele a 12-a zi, a 13-a seral si frecventa redusa. Elevii de aici merg la școala 34 de saptamani. Pentru clasa a 8-a

- La finele lunii iulie, Gradinița cu Program Normal ,,Stejarelul" Cajvana a organizat „Gradinița de vara – O vacanța pentru fiecare", proiect de care au beneficiat 65 de preșcolari din medii defavorizate.Proiectul s-a desfasurat timp de o saptamana, interval in ...