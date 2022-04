Transluncani, drumul din România pe care nimeni nu-l știe dar rivalizează cu Transalpina In comuna Tomești din Timiș a fost inaugurat in 2019 cel mai spectaculos drum din județ, in urma unei investiții de un milion de euro. Transluncani poate concura cu Transalpina sau cu Transfagarașanul și are o lungime de peste 5 kilometri, fiind sapat in munte. Lucrarile au fost complexe și s-au desfașurat pe parcursul a trei ani, in condițiile in care aproximativ jumatate din suprafața drumului agricol a fost construita in roca. Drumul a fost realizat in cadrul unui proiect european in valoare de aproape un milion de euro. Drumul agricol Oboare are o lungime de 5,4 kilometri. Pe langa acest… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

