Transgaz da asigurari ca lucrarile la gazoductul Ungheni-Chisinau sunt in grafic si vor fi gata in prima jumatate a acestui an, in replica la o serie de articole aparute in presa din Republica Moldova, potrivit carora conducta va fi finalizata abia anul viitor, se arata intr-un comunicat remis, miercuri, AGERPRES.



