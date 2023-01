Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Stanciu (29 de ani), proaspat campion in China cu Wuhan Three Towns, este pe lista lui Beșiktaș pentru un transfer in iarna. Cel mai bun fotbalist roman din 2022 in Ancheta Gazetei Sporturilor este dorit de antrenorul Senol Guneș. Mai mult, turcul il vrea pe Stanciu in locul lui Dele Alli, potrivit…

- La 29 de ani, „tricolorul” a cucerit titlul cu Wuhan Three Towns, avand golaveraj mai bun decat Shandong Taishan. Wuhan a caștigat succesiv divizia a treia, a doua și prima din China! Nicolae Stanciu atrage titlurile de campion. A cucerit titlul in patru țari diferite. „Tricolorul” are doua caștigate…

- Nicolae Stanciu (29 de ani), Fotbalistul Roman al Anului 2022 in Ancheta GSP, a pasat decisiv in meciul de astazi dintre primele doua echipe din China, Wuhan Three Towns și Shandong Taishan, incheiat la egalitate, 1-1. Wuhan Three Towns, echipa la care Nicolae Stanciu evolueaza din martie, a primit…

- Nicolae Stanciu, aproape de o revenire de senzatie la Slavia Praga. Stanciu ar putea reveni in Cehia de la Wuhan Three Towns la finalul acestui an sau, cel mai tarziu, in luna ianuarie. Surse din anturajul fotbalistului, citate de gsp.ro, sustin ca Slavia Praga forteaza readucerea internationalului…

- Nicolae Stanciu (29 de ani), Fotbalistul Roman al Anului 2022 in Ancheta Gazetei Sporturilor, ar putea reveni la Slavia Praga la finalul acestui an! Clubul din Republica Ceha negociaza cu Wuhan Three Towns readucerea mijlocașului roman. In martie 2022, Nicolae Stanciu a facut pasul de la Slavia Praga…

- Nelu Varga, patronul lui CFR Cluj, a anunțat ca vrea sa il transfere pe Nicolae Stanciu, mijlocașul roman de la Wuhan Three Towns. Plecat in China la inceputul acestui an, Stanciu și-ar dori sa se intoarca in Europa, iar CFR Cluj ar fi o varianta, dupa cum anunța Varga. Patronul clujenilor l-a dorit…

- Nicolae Stanciu pregateste o revenire de senzatie in Europa! Slavia Praga este clubul care il asteapta cu bratele deschise pe internationalul roman, dupa cum afirma chiar antrenorul gruparii din Cehia. Nicolae Stanciu evolueaza la gruparea chineza Wuhan Three Towns din vara trecuta. Mijlocasul s-a integrat…

- Dan Petrescu (54 de ani) crede ca nu a primit suficient de mult credit pentru victoria obținuta de CFR Cluj in deplasarea cu Slavia Praga, scor 1-0, din grupele Conference League. Prima victorie romaneasca in actuala ediție a grupelor Conference League a fost și cea mai puțin probabila. Campioana s-a…