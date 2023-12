Stiri pe aceeasi tema

- Transelectrica obtained a non-reimbursable financing of over 56 million euros, through the REPowerEU component, for the installation of photovoltaic power plants and storage facilities in 29 power stations, the modernization of the Smart SA subsidiary and for the optimization of the communications network…

- Transelectrica a obținut 56 de milioane de euro prin componenta REPowerEU pentru instalarea de centrale fotovoltaice și instalații de stocare in 29 de stații electrice, retehnologizarea filialei SMART

- ​Prosumatorii care iși instaleaza capacitați fotovoltaice mai mari decat consumul propriu nu procedeaza corect și nu trebuie sa beneficieze de facilitațile stabilite prin lege pentru prosumatori, potrivit ministrului Energiei, Sebastian Burduja. El spune ca a convenit cu omologul sau de la Mediu, Mircea…

- Doi tineri antreprenori romani și-au lansat un startup IT, anul trecut, in SUA, iar acum au obținut o finanțare de capital de risc de 4,7 milioane de dolari, de la fonduri de investiții americane.

- Compania aeriana scandinava SAS a incheiat un nou contract de credit, pentru 5,5 miliarde de coroane suedeze (505,5 milioane de dolari), cu firma americana de investitii Castlelake, pentru a-si refinanta imprumuturile, a creste lichiditatea si a sprijini iesirea din procedurile de restructurare voluntara.…

- O suma de 70 de milioane lei provenita din vanzarea pe piețele internaționale a certificatelor de emisii de gaze de sera alocate Romaniei va fi acordata ca finanțare pentru montarea de panouri fotovoltaice in incinta aeroporturilor din Romania, potrivit unui proiect de HG pus in dezbatere publica. Banii…

- ING Bank Romania a acordat un credit de 2,6 milioane de euro companiei General Membrane, unul dintre cei mai mari producatori din Romania de membrane bituminoase pentru industria construcțiilor, de produse lichide impermeabilizante și polistiren expandat.Cu finanțarea primita de la ING, compania General…

- Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat ca astazi, la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, a fost alaturi de primarul din Cajvana, Gheorghe Tomascu, la semnarea unui proiect important pentru orașul sau natal, o investiție de peste 11 milioane de lei. Gheorghe Șoldan…