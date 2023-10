Tramvaiele s-au scumpit cu 8 milioane de euro Pretul tramvaielor venite din Polonia creste. In 2021 cand a fost semnat contractul cu firma poloneza Pesa Bydgoszcz SA pentru livrarea a 17 tramvaie, valoarea totala a proiectului era de 202.349.385 de lei, din care 170.049.385 de lei, valoarea totala eligibila (fonduri europene si bugetul de stat). Din acesti bani, 144.541.977,25 lei reprezinta finantarea nerambursabila primita de la UE, iar 22.106.420,05 lei valoarea nerambursabila de la bugetul de stat. De asemenea, 3.400.987,70 de lei reprezinta cofinantarea municipiului Craiova. In vara anului 2022, furnizorul polonez a solicitat incheierea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

