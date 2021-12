Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD-PNL-UDMR urmeaza sa decida în cursul acestei saptamâni ce reguli vor impune pentru ca certificatul COVID sa fie introdus la locul de munca în România. Social democrații au lucrat deja la o varianta proprie pe care vor sa o prezinte partenerilor de Coaliție. Potrivit…

- Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL) a receptionat 21 de locuinte sociale destinate comunitatilor de romi, in comuna 1 Decembrie, din judetul Ilfov, conform news.ro ”Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL), institutie aflata sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si…

- Social Recordul pentru cea mai mare incidența a cazurilor de COVID-19 din țara este deținut de comuna Saceni, din Teleorman noiembrie 5, 2021 10:46 Saceni este localitatea cu cea mai mare rata de incidența dintre toate cele 97 de unitați administrativ-teritoriale din Teleorman de mai bine de zece…

- Cele doua Camere ale parlamentului se vor reuni miercuri in sedinta comuna pentru a supune la vot investirea guvernului minoritar propus de premierul desemnat, Nicolae Ciuca. Lista cabinetului si programul de guvernare au fost depuse ieri, in legislativ, in ultima zi inainte de expirarea termenului…

- Medicul Alexandru Rafila e ingrijorat din cauza deceselor tot mai multe a romanilor care se infecteaza cu coronavirus. Social-democratul a declarat sambata, la Romania TV, ca in fiecare saptamana o comuna dispare din Romania din cauza acestei probleme. ”Eu nu vreau sa comentez ce zice Tataru.…

- Doua hoteluri de lux din Capitala au fost inchise temporar in urma controalelor facute de Protecția Consumatorului. Mancare stricata sau fara termen de expirare in depozit, ustensile de bucatarie murdare ori care aveau arsura depusa, și ulei pentru gatit care nu era schimbat conform normelor sanitare.

- Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Suceava va primi un sprijin de 50.000 de lei din partea Primariei Suceava pentru continuarea lucrarilor de consolidare la casa parohiala cu anexele aferente și schimbarea destinației in Așezamant social, cultural, filantropic ’’Ovidenia”. Proiectul…

- RESITA – Seful judetului, Romeo Dunca, a facut recent o vizita pe Muntele Semenic, la sediul Salvamont, si e hotarat sa faca schimbari. Ceea ce l-a nemultumit in primul rand pe Dunca a fost cladirea mult supradimensionata fata de nevoile Salvamontului! „Eu nici nu inteleg ce fel de sediu e ala care…