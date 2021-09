Emma Raducanu s-a impus in finala de la US Open cu Leylah Fernandez, 6-4, 6-3, și a caștigat titlul la Flushing Meadows fara set cedat. Sportiva care reprezinta Marea Britanie, al carei tata este roman, a devenit primul jucator, indiferent de gen, care caștiga un turneu de Grand Slam in Era Open venind din calificari. […] The post Traieste si Romania visul american! Emma Raducanu, campioana la US Open, la doar 18 ani! first appeared on Ziarul National .