- Guvernul va avea o intrunire vineri, la ora 09:00, in cadrul careia va aborda subiectul modificarii Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții printr-o ordonanța. Modificarile legislative vor afecta articolul 41 din Legea nr. 10/1995 și vor include in domeniul sau infrastructura de interes național…

- La scurt timp dupa ce a fost numit ministrul al Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu și-a impus o serie de oameni controversați in funcții cheie din minister dar, mai ales, in fruntea unor mari companii ale statului. Nababul director al Portului Constanța este garantat de PSD și agreat…

- Bogdan Costaș este noul director general al ROMAERO, in locul lui Mișa Popic, al carui mandat s-a incheiat cu acordul parților. Consiliul de Administrație al ROMAERO l-a numit, luni, 7 august, pe Bogdan Costaș director general interimar, in locul lui Mișa Popic, potrivit boardingpass.ro. Informația…

- Cea mai mare ferma zootehnica integrata din Romania, inființata in urma cu 15 ani de un olandez, are peste 10.000 de vaci de muls și tineret bovin și lucreaza 7.000 ha de teren agricol. Grupul DN Agrar, ale carui baze dateaza din 2008, cand olandezul Jan Gijsbertus de Boer a inființat compania DN Agrar,…

- Conducerea CNAIR a comunicat cine va ocupa posturile de director general și de director al direcției economice. Consiliul de administrație a CNAIR a aprobat numirea lui Cristian Pistol la conducerea companiei pentru o perioada de patru ani in urma selecției facuta in conformitate cu OUG nr. 109. De…

- Lupta pentru impunerea directorului general al Companiei Naționale pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pentru un mandat de patru ani, a intrat in linie dreapta și deja se știu candidații care astazi vor susținere proba orala, adica interviul. Patru candidați pentru șefia CNAIR Ministerul…

- Sforarul șef al Ministerului Transporturilor, secretarul de stat Bogdan Mindrescu, se pregatește de plecare, dar face presiuni uriașe sa-și aranjeze o sinecura pentru inca patru ani. Presiunile RARe ale lui Mindrescu in interes personal Controversatul Bogdan Mindrescu, cel care face toate aranjamentele…

- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, condus inca de Sorin Grindeanu, este la ora actuala pe un butoi cu pulbere din cauza liderilor de sindicat de la CFR SA. Baletul liderilor de sindicat pe buzunarul ceferiștilor Incepand de ieri, cei peste 21.000 de angajați ai companiei CFR SA, condusa…