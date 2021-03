Stiri pe aceeasi tema

- Sunt foarte suparat sa vad ca exista o minoritate printre concetațenii noștri care inca nu vrea sa respecte regulile”, spune premierul Florin Cițu. El anunța ca se intalnește cu reprezentanții administrațiilor locale pentru gasirea soluțiilor. „Am vazut și eu imaginile cu ce s-a intamplat weekend-ul…

- Bodgan Oprea a demisionat din funcția de purtator de cuvant al ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu. Surse din Ministerul Sanatații au declarat pentru Mediafax ca motivul a fost „nepotrivirea de viziune in ceea ce privește reformarea in mod constructiv a Ministerului Sanatații”. „Bogdan (Oprea – n.r.)…

- Nationala de polo a Romaniei se afla pe locul 5 in grupa B a turneului preolimpic de la Rotterdam, dupa doua etape. Marti, tricolorii vor intalni Olanda. Romania a fost invinsa in primul meci al grupei de vicecampioana olimpica en-titre, Croatia, scor 16-6, iar luni a remizat cu Rusia, scor…

- Calatorii care vor sta in carantina in hotelurile din Anglia vor plati o taxa de 1.750 de lire pe timpul sederii, a declarat secretarul de stat din cadrul Ministerului Sanatatii, Matt Hancock, citat de BBC.

- Femeia din Giurgiu care a fost devclarata infectata cu noua tulpina de COVID-19 din Marea Britanie nu crede ca a contractat mutația virusului SARS-CoV-2, considerand totul ca fiind o “greșeala”. Aceasta mai susține ca a cerut repetarea testului, dar a fost ignorata total. Familia ei numara șase membri,…

- Lucratorii sezonieri din Romania pot lucra anul acesta in Regatul Unit, viza asigurand o sedere de pana la sase luni, arata un mesaj al Ambasadei Marii Britanii in tara noastra. "Cetatenii romani care cauta munca sezoniera in Marea Britanie vor fi bineveniti in 2021. Proiectul pilot pentru…

- Un expert in sanatate publica din Romania a preluat postarea unei persoane care a povestit ce a pațit la revenirea in Australia din Marea Britanie. Concluzia este ca in criza Covid autoritațile din Australia s-au concentrat pe revenirea la normal, iar britanicii fac exerciții de imagine politica, potrivit…

- Anumite categorii profesionale nu trebuie sa stea in carantina timp de 14 zile la revenirea in Romania din Marea Britanie. Toate persoanele care vin in Romania din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord intra in carantina pentru 14 zile, cu excepția celor prevazute la articolul 3, aliniatul…