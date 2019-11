Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu urmarește cu emoții desfașurarea alererilor pentru Primaria Chișinau. Basescu i-a indemnat pe cetașenii Chișinaului, printr-o postare pe Facebook, sa iasa in numar mare la vot și sal aleaga pe Andrei Nastase, pentru a se elibera astfel de "rusofoni"."Dupa o…

- Alegerile locale generale si cele parlamentare noi in patru circumscriptii s-au desfasurat duminica in conditii bune si fara incalcari grave, au declarat liderii Blocului ACUM (PAS plus PPDA) premierul Maia Sandu si Andrei Nastase, candidat la functia de primar general al Chisinaului, intr-o conferinta…

- Partidul Mișcarea Populara (PMP) din Romania, condus de Eugen Tomac și Traian Basescu a anunțat ca va susține candidații Partidului Unitații Naționale (PUN) la alegerile locale din Republica Moldova. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, președintele PMP, Eugen Tomac le recomand tuturor cetațenilor…

- Deputata Blocului ACUM Maria Ciobanu a adus acuzatii grave la adresa partenerilor sai de alianta din Partidul Socialistilor. Ea sustine ca alegerile locale din 3 iunie 2018, in care liderul PPDA, Andrei Nastase, a invins in fata socialistului Ion Ceban in cursa electorala pentru Primaria Chisinau, au…

- Președintele PNL Ludovic Orban a avut o întrevedere cu liderii blocului ACUM la Chișinau, inclusiv cu Andrei Nastase, copreședinte al formațiunii. Orban a declarat ca a facut o analiza a posibilitaților de adâncire a cooperarii dintre cele doua formațiuni politice la nivelul administrației…

- Liderul Platformei Demnitate și Adevar, Andrei Nastase a criticat marți, 27 august, declarațiile recente ale președintelui Igor Dodon, potrivit carora Republica Moldova nu va deveni membra a Uniunii Europene. Potrivit lui Andrei Nastase, politicienii care fac asemenea declarații „fac rau”…

- Igor Dodon sustine ca, impreuna presedintele Partidului Socialistilor, au pregatit un nou proiect de acord de colaborare intre PSRM si Blocul ACUM. Seful statului spune ca documentul a fost transmis saptamana trecuta premierului Maia Sandu si ministrului de Interne, Andrei Nastase, transmite IPN.

- Anuntul a fost facut de vicepresedintele PAS, deputatul Mihai Popsoi, care a dezvaluit ca este vorba despre actualul ministru de Interne, Andrei Nastase. 'Nu cred ca va fi o surpriza candidatura blocului ACUM la alegerile localele. Intre PAS si PPDA exista un consens la acest capitol. Am convenit…