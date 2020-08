Traian Băsescu: "La cei care ne conduc trebuie să ne uităm ca la nişte dobitoci şi analfabeţi" "La criza ne uitam cu oarecare groaza, dar la cei care ne conduc, trebuie sa ne uitam ca la niste dobitoci si analfabeti. Daca luati inregistrarile veti vedea ca am sustinut mereu ca trebuie luate masuri inclusiv de carantina, dar cu respectarea drepturilor fundamentale. Este un tratat pe care Romania l-a semnat in 2005. Judecatorii au citit tratatul, dar cei care ne conduc nu l-au citigt. El este deasupra vointei lui Arafat si a nepriceperii lui Orban. Vuieste lumea ca ne-a trecut Belgia pe lista rosie si nu putem merge in Belgia. Putem merge, ni se face testul, stam izolati pana a… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

