Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu acuza PSD ca nu dorește sa intre la guvernare și pur și simplu incerca sa caștige electoral și nu ar dori sa gestioneze actuala criza.„Pentru ei e o mana cereasca ca nu-s la guvernare. Nu au de dat 40% la pensie, nu au de gestionat aceasta pandemie, nu au de pornit lantul de…

- Social-democratii sunt de acord ca alegerile locale sa se desfasoare pe 27 septembrie. Aceasta data a fost convenita si de liderii PNL si PMP, Ludovic Orban si Eugen Tomac, in timpul unei intrevederi care a avut loc saptamana trecuta. Social-democratii sunt de acord ca alegerile locale sa se desfasoare…

- “Incepand de astazi nu mai tac și nici nu mai tolerez blatul PNL -PSD la Buzau. Aici doar PSD este in avantaj” – a scris pe facebook senatorul PMP Dorin Badulescu. “Dreapta in judetul Buzau este sugrumata de liderii PNL. Daca mai era nevoie de vreo confirmare pentru cineva, se vede de la o posta intelegerea…

- Ludovic Orban este de parere ca alegerile locale ar putea fi organizate la finalul lunii septembrie ori la inceputul lunii octombrie, iar alegerile parlamentare ar putea avea loc in data de 6 decembrie. „Dupa...

- Aceasta este a doua motiune care il vizeaza pe Florin Cițu si care trece de Parlament. Motiunea simpla intitulata este intitulata ”«Virusul Citu» a infectat economia nationala”. In textul moțiunii, PSD afirma ca Florin Citu s-a dovedit incapabil sa vina cu masuri de sprijin eficiente pentru economie,…

- In plin scandal declansat de ministrul de interne Marcel Vela, social democratii lugojeni se mobilizeaza. Daca acordul dintre MAI si BOR nu va fi retras, o parte dintre social-democrati se vor transforma in voluntari si vor imparti lumina lugojenilor. Pana in acest moment se stie ca in fiecare cartier…

- Conventia Partidului Democrat din SUA, la care va fi desemnat contracandidatul lui Donald Trump in alegerile prezidentiale din noiembrie, a fost amanata cu o luna, pentru saptamana care va incepe pe 17 august, a anuntat joi Comitetul Conventiei, transmit AFP si Reuters.Conventia, la care ar…

- Liderii PSD se reunesc, miercuri, de la ora 12.00, intr-o sedinta online a Comitetului Executiv. Tema discutiei: propunerea unor masuri - medicale si economice - pentru combaterea coronaviruslui.