Traian Basescu face o vizita la tara Traian Basescu face o vizita la tara. Ajungand la marginea satului da peste un batranel. Traian Basescu zice:-Sa traiesti bine!-Cine esti si de ce esti asa de elegant imbracat?-Cine sunt?!? pai pa mine ma arata pe toate programele de tv si in fiecare zi. Batranelul se uita mirat la acesta si zice:-Mai sa fie,doar nu esti Coca-Cola? Articolul Traian Basescu face o vizita la tara apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

