- Fostul președinte Traian Basescu a declarat la Digi24 ca Vlad Voiculescu și Rareș Bogdan nu au șanse sa devina primar general, ca Gabriela Firea are prima șansa daca nu se unește dreapta și ca PNL și PMP ar trebui sa il desemneze candidat comun la alegerile pentru Primaria Capitalei pe Nicușor Dan:Greu…

- Europarlamentarul PMP Traian Basescu crede ca la alegerile pentru Primaria Bucuresti de anul viitor opozitia trebuie sa mearga cu un singur candidat, iar in opinia sa acesta trebuie sa fie Nicusor Dan, un om care cunoaste problemele orasului.

- Liderul PLUS, Dacian Cioloș, și-a prezentat in direct la Digi24 viziunea asupra alegerilor locale pentru București. Potrivit lui Dacian Cioloș, candidatul la Primaria capitalei ar trebui ales printr-o dezbatere interna intre Vlad Voiculescu, susținut de PLUS, și fostul lider al USR, Nicușor Dan.„Alegerile…

- Conducerea Alianței USR PLUS a avut luni o intalnire pentru a discuta procedura de desemnare și calendarul. Dupa ședința, candidatul PLUS pentru primaria București, Vlad Voiculescu, a vorbit despre posibilitatea unei candidaturi comune cu PNL, insa cu condiția ca liberalii sa iși trimita candidatul…

- Alianta USR-PLUS a anuntat, marti, ca va propune candidati unici la alegerile locale din 2020 in Bucuresti si in toata tara, iar candidatii vor fi alesi in lunile urmatoare. ”Este esential ca partidele care au luptat in ultimii ani impotriva PSD sa isi uneasca fortele si sa sustina candidatii cu…

- Alianta USR-PLUS a anuntat, marti, ca va propune candidati unici in toata țara la alegerile locale, iar candidatii vor fi alesi in lunile urmatoare. ”Este esential ca partidele care au luptat in ultimii ani impotriva PSD sa isi uneasca fortele si sa sustina candidatii cu cele mai mari sanse”, au…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu nu a respins scenariu unui candidat comun cu USR, dupa cum propunea anterior Dan Barna. Liberala a punctat ca este imperios necesar ca liberalii sa caștige Primaria Bucureștiului, „piesa de rezistența a alegerilor locale”.„E una din ipotezele de lucru (n.r. - candidatul…

- Intrebat daca sunt posibile intelegeri cu PNL in cazul in care alegerile locale se vor desfasura intr-un singur tur, Dan Barna a spus ca nu va exista, cu siguranta, o alianta cu PNL la nivel national. El spune insa ca, la nivel local, daca vorbim de un primar PSD, iar "colegii" decid sa sustina un candidat…