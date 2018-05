Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a comentat, miercuri, decizia prin care Curtea Constitutionala anunta ca presedintele Klaus Iohannis urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi, fostul sef al statului precizand ca Iohannis nu are limita de timp pentru a lua o decizie.

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține ca este ”inacceptabil” ca președintele Klaus Iohannis a ramas intr-un ”slogan politic” pe tema modificarilor la legile justiției. Basescu a facut acest comentariu dupa ce președintele Klaus Iohannis a atacat la Curtea Constituționala…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca decizia sefului statului, Klaus Iohannis, de a refuza revocarea Laurei Codruta Kovesi de la conducerea DNA a fost previzibila, in opinia sa "mult mai grave" fiind protocoalele tuturor segmentelor Justitiei cu SRI, pe care le considera neconstitutionale.…

- Dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu o revoca din functie pe Laura Codruta Kovesi, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, insotit de secretarul general al partidului, Daniel Chitoiu, au sosit la biroul de la Camera Deputatilor al lui Liviu Dragnea. Liviu Dragnea spunea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa la Brasov, ca decizia presedintelui Klaus Iohnnis privind revocarea sefei DNA Laura Codruta Kovesi este “cronica unei decizii care este cunoscuta” si reitereaza faptul ca niciunul dintre motivele ministrului Justitiei de…

- Premierul Viorica Dancila are la dispoziție posibilitatea de a ataca la Curtea Constituționala un eventual conflict de natura constituționala, in cazul in care președintele Klaus Iohannis va refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi. Dancila a precizat ca nu se teme sa-și asume responsabilitatea, in…

- Toader, in cazul Kovesi: Sunt pregatit sa sesizez CCR. E dificil sa feliciti pe cineva ca a incalcat Constitutia Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca este pregatit sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei in cazul in care presedintele Klaus Iohannis va refuza sa o revoce pe…

- Un fost judecator din Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ii da lovitura presedintelui Klaus Iohannis. Seful statului nu poate refuza cererea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Toni Grebla a spus in direct la Antena 3 ca cererea ministrului justitiei, Tudorel Toader, trebuie acceptata…