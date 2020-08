Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PMP, Eugen Tomac a anunțat, marți, ca fostul președinte Traian Basescu va fi candidatul formațiunii la Primaria Capitalei, susținand ca „aroganța” USR a generat aceasta situație. „Ca va pierde Nicușor este meritul USR, nu al PMP”, a mai spus Tomac, potrivit Mediafax.Citește și: USR-PLUS…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a anunțat marți, la Digi24, ca fostul președinte Traian Basescu va fi candidatul PMP la Primaria Capitalei. Tomac a criticat decizia PNL și USR-PLUS de a exclude de la negocierile pentru București partidul pe care il conduce. „Ca va pierde Nicușor este meritul USR”, a…

- PMP ia in calcul sa mearga pe cont propriu la alegerile locale, atat la Primariile de sector, cat si la Primaria Capitalei, cu sustinerea fostului presedinte Traian Basescu pentru "cel de-al treilea mandat", daca PNL si USR PLUS nu vor accepta crearea unei aliante politice de dreapta in jurul lui Nicusor…

- Liderul PMP Eugen Tomac a anuntat vineri ca PNL a acceptat solicitarea USR astfel incat PMP sa nu fie primit in „Alianta pentru Bucuresti”. Astfel, PMP va candida singur la alegerile din Capitala, Traian Basescu intrand in cursa cu Nicusor Dan si Gabriela Firea pentru Primaria Generala.

- Liderul PMP, Eugen Tomac, susține ca PMP nu a fost invitat sa faca parte din alianța de dreapta, asta pentru ca USR se opune. Tomac arata ca PMP ar dori sa-l susțina pe Nicușor Dan, insa intr-o alianța cu lista comuna de consilieri generali și candidați comuni la sectoare. Cum aceste condiții nu…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat miercuri, la B1 TV, ca nu a glumit atunci cand a anunțat ca ar putea candida la funcția de primar general al Capitalei, la alegerile locale din aceasta toamna. ”Am caștigat de doua ori Primaria Capitalei și am lasat ceva in urma. Am gasit un București cu 47.000…

- Traian Basescu, a declarat, marți seara, ca a discutat cu liderul PMP, Eugen Tomac, sa aiba in vedere candidatura sa la Primaria Capitalei, la alegerile locale din toamna acestui an. Potrivit fostului președinte al Romaniei, singura problema este decizia partidului.

- Europarlamentarul PMP Traian Basescu sustine ca USR blocheaza alianta dreptei in Bucuresti. partidul condus de Dan Barna refuza o alianta cu PMP si ar fi pus PNL in fata urmatoarei alegeri: fie bate palma cu USR-PLUS, fie merge cu PMP. In acest context, Traian Basescu ar putea candida la Primaria Capitalei…