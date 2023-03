Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit presei din Spania, tragedia s-a produs marti dupa-amiaza, intre Oviedo și Siero la La Corredoira. Ambulanta a fost sesizata in jurul orei 5 dupa-amiaza, iar medicii care au sosit la fata locului nu au mai putut face nimic. In acest caz, s-a deschis o ancheta pentru a se afla cu exactitate cauzele…

- Pelayo Novo, fostul jucator al celor de la CFR Cluj, a incetat din viața, marți seara, in urma unui accident teribil. Fostul fotbalist al gruparii din Gruia a fost lovit de tren in Oviedo, un oraș din nordul Spaniei, informeaza britanicii de la The Sun. Pelayo Novo avea 32 de ani. ...

- Pelayo Novo, fost jucator la CFR Cluj in 2017, a murit la varsta de doar 32 de ani, fiind lovit de un tren care circula pe ruta Oviedo-Siero, in Spania. O veste tragica a sosit, marți seara, 28 februarie, din Spania, unde fostul fotbalist Pelayo Novo, legitimat la CFR Cluj in 2017, a murit la […] Source

- Un barbat de 87 de ani a murit dupa ce a cazut de la etajul al saselea al unei cladiri din Cluj-Napoca. La data de 24 februarie, in jurul orei 22,50, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca un barbat ar fi cazut pe trotuar de la etajul unui bloc, pe bulevardul 21 Decembrie…

- CFR Cluj a fost invinsa de Lazio cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Stadio Olimpico din Roma, in prima mansa a play-off-ului pentru optimile de finala ale Europa Conference League la fotbal. Unicul gol al partidei a fost reusit de Ciro Immobile (45+4). Cristi Bud a condamnat partitura tactica…

- Lucian Goian (40 de ani), fost campion in Liga 1 cu Dinamo și ex-jucator la CFR Cluj, a analizat partida tur dintre Lazio și campioana Romaniei, caștigata de italieni cu 1-0. Deși a jucat in superioritate numerica inca din minutul 15, CFR Cluj a fost rapusa pe „Olimpico” de Lazio, scor 0-1. Pe stadion…

- Dan Petrescu (55 de ani) a fost impresionat de modul in care kosovarul Ermal Krasniqi (24 de ani) s-a prezentat in cantonamentul din Spania. Dan Petrescu, dupa cantonamentul lui CFR Cluj din Spania „Sunt multumit de cantonament, conditii excelente, terenuri foarte bune, vremea a fost foarte buna,…

- CFR a incheiat cantonamentul din Spania, cu un ultim joc amical, 2-2 impotriva celor de la FC Heidenheim, locul 3 din 2.Bundesliga. A fost al treilea meci din acest cantonament impotriva unei formații germane din al doilea eșalon. Anterior, remizase cu Holstein Kiel (locul 8) și pierduse la limita cu…