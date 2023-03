Loteria Romana organizeaza, duminica, Tragerile speciale Loto ale primaverii, pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 urmand sa aiba loc doua trageri. In plus,... The post Tragerile speciale Loto ale primaverii, 12 martie. Pentru Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 au loc doua extrageri appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .