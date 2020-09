Tragedii și plajele pline sâmbătă de oameni pe Litoral Ploile au racorit vremea pe litoral, dar nu i-au speriat pe cei care iubesc marea. Plajele au fost pline sambata de oameni fericiți ca primul weekend de toamna este totuși calduros. Vantul a agitat insa valurile, iar salvamarii au ridicat nivelul de alerta. La Mangalia, o fata de 17 ani și un tanar de 31 de ani au fost salvați in ultima clipa, dupa ce s-au aventurat in larg. Dupa aproape 12 ore de ploaie, la malul marii a stralucit din nou soarele. Vantul sufla cu putere, asa ca salvamarii din sudul litoralului au ridicat steagul rosu. Temperaturile n-au urcat mai mult de 25-26 de grade, dar turistii… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

