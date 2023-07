Stiri pe aceeasi tema

- O cladire s-a prabușit vineri in nord-estul Braziliei, in Paulista, nu departe de Recife, provocand moartea a cel puțin 14 persoane și dispariția altor cinci. Printre victime sunt doi copii, de cinci și de opt ani. Nu se știe ce a cauzat prabușirea blocului. Oficialii au declarat ca patru persoane au…

- Cel putin 100 de persoane au murit in ultimele doua saptamani in Mexic din cauza caldurii, in conditiile in care temperaturile au urcat la aproape 50 de grade Celsius in unele zone ale tarii, a anuntat, joi, Ministerul Sanatatii, citat de Reuters.Caldura care a durat trei saptamani in aceasta luna a…

- In total, 29 de persoane au murit, iar alte 61 au fost ranite in Rusia, dupa ce au consumat cidru impropriu consumului - unul dintre cele mai sangeroase incidente de acest fel in Rusia, in care aceste drame nu sunt rare -, anunta miercuri Ministerul rus al Sanatatii, relateaza AFP. Autoritatile ruse…

- 19 persoane au murit și alte cinci au fost ranite in urma unei alunecari de teren in sud-vestul Chinei. Autoritațile locale care au declarat ca accidentul a avut loc duminica dimineața intr-o zona forestiera din Yongxing, in apropiere de orașul Leshan din provincia Sichuan. Autoritațile au declarat…

- Autoritatile indiene fac eforturi pentru a indeparta urmarile accidentului feroviar de vineri seara, in care au murit 275 de oameni. 1.200 au fost raniti, unii grav. Numarul deceselor a fost revizuit in minus dupa ce s-a constatat ca unele corpuri au fost numarate de doua ori.

- Cel puțin 27 de persoane au decedat, doua au fost salvate, insa autoritațile nu se așteapta sa mai gaseasca alți supraviețuitori. Acesta este considerat cel mai mare dezastru minier din ultimele decenii in Peru, au relatat BBC și Reuters.Cauza cea mai probabila a incendiului care a izbucnit sambata…

- 10 oameni au fost uciși intr-un atac armat comis in portul Guayaquil, capitala economica a Ecuadorului. Autoritațile au instituit deja starea de urgenta din cauza violentei legate de traficul de droguri. 12 persoane, ciuruite de gloanțe Atacul, care s-a produs sambata, spre miezul noptii, a avut loc…

- Incendiu devastator intr-un restaurant din Madrid. Doua persoane au murit, iar alte 10 au fost scoase cu greu de pompieri din interiorul localului și transportate la spital. Incendiul a izbucnit intr-un restaurant cu specific italienesc din centrul orașului Madrid. In interior, se aflau zeci de persoane…