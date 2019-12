Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața suedeza Marie Fredriksson, solista formației Roxette, a murit luni, la varsta de 61 de ani, dupa o lupta de 17 ani cu cancerul. Anunțul a fost facut pe pagina oficiala de Facebook a fan clubului formației Roxette. In 2002, Marie Fredriksson a fost diagnosticata cu tumoare cerebrala și a urmat…

- O fetita de 12 ani și tatal ei, in varsta de 43 de ani, au murit luni, dupa ce au fost loviți in plin de o masina in comuna Pielești din județul Dolj, scrie Mediafax.Potrivit Poliției Dolj, un barbat de 37 de ani care conducea un autoturism pe DN 65, prin Pielești, a lovit un barbat de 43…

- Un tanar roman, in varsta de 19 ani, a murit sambata, in urma unui tragic accident rutier petrecut in Italia. Alexandru Liviu Peia juca fotbal la echipa de tineret a celor de la formația Varese Calcio, a notat varesenews.it. Alexandru era elev, iar, la momentul impactului, a pierdut controlul volanului…

- Iuliana Simonfi, fosta olimpica și antrenoarea lotului național de gimnastica al Namibiei, tara in care, de altfel, se stabilise de ceva vreme, a incetat din viața, vineri. Federația Romana de Gimnastica a facut anunțul pe pagina de Facebook. TRAGEDIE IN SPORT. A murit dupa ce a participat…

- Este doliu in lumea muzicii, dupa ce Sulli, o cantareata in varsta de 25 de ani, a fost gasita fara suflare in propria casa. Dupa cateva ore de la vestea trista a fost facuta publica si cauza mortii.