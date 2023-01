Tragedie rutiera la Tulcea! Se asteapta verdictul judecatorilor din Constanta Judecatoria Macin a dispus in prima instanta condamnarea in prima instanta a unui barbat, din Buzau, la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante. Totodata, instanta a admis in parte actiunea civila formulata de partile civile si a obligat partea responsabila civilmente Biroul Asiguratorilor De Autovehicule Din Romania B.A.A.R. la plata sumei de 35.000 euro sau contravaloarea in l ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Fiscului vrancean, Ciprian Iamandi, a fost promovat in funcția de director general al Direcției generale regionale a Finanțelor Publice Galați. Numirea in noua funcție este de la 1 ianuarie 2023. DGRFP Galați este structura regionala din cadrul ANAF care administreaza șase județe, respectiv Braila,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in aceasta dimineața, avertizari cod galben de ceața și vizibilitate redusa pentru 20 de județe din țara. Potrivit ANM, județele Braila, Buzau, Giurgiu, Dambovița, Teleorman, Ialomița, Calarași, Gorj, Olt, Valcea, Dolj, Constanța și Tulcea sunt sub…

- Astazi, 23.11.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala, impreuna cu polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente, au pus in aplicare 123 mandate de…

- Peste 120 de perchezitii au loc miercuri dimineata in Bucuresti si in 19 judete la membrii unei grupari care au urmarit sa impiedice extinderea salilor de jocuri de noroc concurente celor administrate de ei. ”Astazi, 23.11.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata…

- Astazi, 23.11.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala impreuna cu polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente pun in aplicare 123 mandate de percheziție…

- Peste 120 de perchezitii au loc miercuri dimineata in Bucuresti si in 19 judete la membrii unei grupari care au urmarit sa impiedice extinderea salilor de jocuri de noroc concurente celor administrate de ei, acuzatiile fiind de constituire a unui grup infractional organizat, santaj, lipsire de libertate…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, continua sa demonstreze ca una vorbește la televizor și altceva face in realitate, adica aplica dublul standard in luarea deciziilor așa cum este cazul situației de la AFIR. Opreanu: „Eu si domnul Chesnoiu am fost colegi la Academia de Politie”…

- Potrivit judecatorilor, din redarea discutiilor purtate si inregistrate de body worn camera, rezulta fara dubiu ca inculpatul este cel care ofera ferm, neechivoc, bani catre politisti, fara a fi solicitata vreo suma de catre acestia sau fara sa 1 provoace. Instanta a mai retinut ca inculpatul nu are…