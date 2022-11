Stiri pe aceeasi tema

- Ivana Knoll (30 de ani) a atras toate privirile lae dițiile din 2014 și 2018 ale Campionatului Mondial de fotbal. Supranumita de publicația britanica The Sun ”cea mai frumoasa femeie de la Cupa Mondiala”, croata este la Doha, pentru a-și susține favoriții. Ivana Knoll i-a criticat pe organizatorii turneului…

- Laurențiu Reghecampf (47 de ani) o duce bine pe plan personal. Antrenorul a facut publica o fotografie cu Liam, baiatul sau de șase luni, pe care il are din relația cu iubita Corina Caciuc. Reghecampf mai are doi baieți, din casatoriile anterioare. In schimb, in plan sportiv nu o duce prea bine. Echipa…

- Neamțul Christoph Daum (68 de ani), fost selecționer al primei reprezentative de fotbal a Romaniei, a anunțat vineri ca a fost diagnosticat cu cancer. „Salutare, dragi prieteni ai fotbalului. Vreau sa ma adresez voua cu un mesaj personal: din pacate, a trebuit sa ma retrag din viața publica in ultimele…

- Marele fotbalist Cristiano Ronaldo s-ar putea sa se afle la finalul carierei. Lusitanul are probleme mari la Manchester United, unde a fost exclus din lot și a fost amendat drastic. Cristiano a fost exclus din lotul lui Manchester United pentru meciul cu Chelsea de sambata. Portughezul a fost amendat…

- Antrenorul echipei FC Barcelona, Xavi, a afirmat ca este "suparat, deceptionat, trist, contrariat si un pic furios" dupa remiza de pe Camp Nou cu Inter Milano (3-3), de miercuri, din Grupa C a Ligii Campionilor la fotbal, informeaza AFP, potrivit Agerpres."Primul gol al lui Inter ne-a destabilizat putin…

- Gerard Pique și Shakira s-au desparțit in vara, iar fotbalistul Barcelonei are deja o noua relație cu Clara Chia Marti. Dupa ce a vorbit despre relația cu fundașul catalan, Shakira a avut o postare enigmatica pe Instagram, iar spaniolii cred ca i-a fost dedicat lui Pique, despre care presa din Spania…

- Barcelona a fost invinsa de Bayern Munchen, marți, in a doua etapa din grupele Champions League, iar doua dintre starurile lui Real Madrid nu s-au putut abține și i-au ironizat pe rivali pe Instagram.

- Gabriel Tamaș (38 de ani) a implinit 20 de ani de la primul sau meci in prima liga. Pe vremea cand era legitimat la Dinamo, fundașul a intrat pe teren in minutul 79, al meciului cu Ceahlaul, scor 2-0, in locul lui Dan Alexa. Fundașul a fost integralist, sambata, in meciul cu CS Mioveni, 0-0, in etapa…