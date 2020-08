Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dupa-amiaza s-a produs un accident intre o motocicleta si un autoturism de teren, in localitatea aradeana Felnac. Un apel la 112, la ora 14.30, anunța tragedia. Motociclistul a decedat, in urma impactului. Mașina de teren și motocicleta au ars in totalitate. In urma impactului, atat mașina…

- In urma cu aproximativ o ora, s-a produs un accident rutier intre un autoturism și o motocicleta, in localitatea Felnac. In urma... The post Accident teribil in vestul țarii. Un barbat a murit pe loc. O mașina și o motocicleta au luat foc appeared first on Renasterea banateana .

- Un barbat in varsta de 33 de ani din municipiul Vaslui a fost arestat preventiv, sambata, dupa ce in cursul zilei de vineri, fara a detine permis de conducere, a sustras o masina cu care a patruns pe trotuar, ranind grav o femeie de 66 de ani care a murit ulterior la un spital din judetul Iasi, unde…

- Un barbat de 46 de ani din raionul Briceni a murit, dupa ce motocicleta pe care se afla in calitate de pasager s-a tamponat violent intr-un gard din piatra. Incidentul a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 02:00, in satul Beleavinti din raionul Briceni.

- Un barbat si-a pierdut viata, iar altul a fost grav ranit, intr-un accident rutier produs in judetul Vrancea. Masina in care se aflau cei doi a parasit carosabilul in incercarea de a evita o pisica iesita in drum si s-a ciocnit violent de un copac, potrivit news.ro.”Vineri dupa-amiaza, pe…

- Un accident rutier, soldat cu decesul unei persoane, a avut loc duminica pe DJ 149, din directia DN1B spre Fantanele, informeaza IPJ Prahova, anunța AGERPRES.Din primele verificari, un conducator auto de 63 de ani care se deplasa la volanul unui autoturism pe DJ 149, din directia DN1B spre…

- Barbat aruncat din masina in urma unui grav accident rutier in judetul Suceava.Un grav accident rutier, a avut loc, in aceasta noapte, pe DN17, la iesire din Gura Humorului spre Campulung Moldovenesc, in zona Peco Socar.Alin Galeata, purtatorul de cuvant al ISU Bucovina Suceava spune ca in evenimentul…

- La data de 3 iunie a.c., ora 21.30, polițiștii din Odobești au fost sesizați de reprezentantii unei unitați spitalicești, despre faptul ca in cursul zilei un barbat de 51 de ani, din localitatea Jariștea, a decedat in cadrul unitații. Din verificarile efectuate, s a stabilit faptul ca in cursul zilei…