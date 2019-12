Stiri pe aceeasi tema

- Un teribil accident de circulație s-a petrecut in aceasta seara pe DN 7, pe raza localitații hunedorene Mintia. In urma impactului dintre o autoutilitara și un camion, doua persoane și-au pierdut viața. „Un barbat de 53 de ani, din judetul Alba, care conducea o autoutilitara pe DN 7, din directia Deva…

- Doi barbați din județul Alba și-au pierdut viața, joi seara, intr-un accident rutier grav petrecut pe DN 7 Deva – Arad, la Mintia. Aceștia se aflau intr-o autoutilitara care s-a izbit de un TIR. Potrivit IPJ Hunedoara, un barbat de 53 de ani din județul Alba, care conducea o autoutilitara spre Arad…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este oprit pe DN7 Deva – Arad, in zona localitații Mintia (km 399+250de metri), județul Hunedoara, din cauza unui accident in care au fost implicate o autoutilitara și un autocamion. In urma evenimentului…

- Un cumplit accident s-a petrecut pe A1, Arad, la ieșire spre Lipova. O tanara a carei identitate nu este cunoscuta pana in acest moment a murit și alte 2 persoane au fost gasite inconștiente de catre echipajele de salvare, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat, intr-o curba.

- Haven a incetat din viața in urma unui accident la casa familiei sale din Kensas, Statele Unite ale Americii. „Cu mare tristețe Ned și Morgan iși anunța prietenii și fanii ca fetița lor in varsta de 2 ani, Haven, a incetat din viața pe data de 20 octombrie prin sufocare din cauza unui tragic accident…

- Doi moldoveni și-au pierdut viața intr-un accident rutier produs in Germania.La volanul mașinii era un tanar de 20 de ani originar din Chioselia Mare, raionul Cahul, iar impreuna cu el era un prieten de-al sau din raionul Cantemir.Ambii erau angajati la o fabrica de mezeluri.

- Accident ingrozitor, miercuri seara, pe autostrada A1 Lugoj -Deva. Doi barbati si-au pierdut viata, in urma impactului violent dintre un autotren, o dubita si o platforma auto. Se pare ca, cele doua victime se aflau pe banda de urgenta si incercau sa repare unul dintre autovehiculele implicate in coliziune,…

- In data de 16.09.2019, in jurul orei 08:00, un barbat de 30 de ani, din judetul Galati, in timp ce conducea un autoturism pe DN 7, din directia Arad – Deva, pe raza localitatii Mintia, din cauza oboselii a pierdut controlul direcției de mers si a lovit un cap de pod, dupa care a ricoșat pe…