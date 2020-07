Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO| Acident MORTAL pe autostrada A3: Doi oameni au MURIT, dupa ce șoferul unei mașini a incercat sa evite un pieton care circula pe autostrada Un accident rutier mortal a avut loc joi noaptea, pe autostrada A3, km 20, sensul de mers Gilau-Turda. Doua persoane și-au pierdut viața, dupa…

- Un barbat si o femeie au murit, in noaptea de joi spre vineri, dupa ce autoturismul in care se aflau a lovit un TIR, pe autostrada A3, intre Gilau si Turda. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții ISU Cluj, o autospeciala cu modul de descarcerare, doua echipaje SMURD si unul SAJ au fost…

- Vin primele explicații oficiale dupa accidentul teribil de pe A3 in care au murit un barbat și o femeie. Politistii din Cluj transmit, referitor la accidentul de pe autostrada A3, ca șoferul mașinii a incercat sa evite un barbat care mergea pe drum și a intrat in TIR, dupa care a ricoșat in persoana…

- O femeie și un barbat au murit, in noaptea de joi spre vineri, intr-un accident produs pe autostrada A3, județul Cluj, sensul de mers Gilau-Turda, in urma coliziunii dintre un TIR și o mașina. Pompierii...

- Coliziune intre doua autoturisme, miercuri seara, puțin dupa ora 18, pe autostrada A1 Lugoj-Timișoara, la kilometrul 472, in zona localitații Iosifalau. Accidentul s-a produs dupa ce șoferii celor doua autoturisme au incercat sa evite un porc cazut dintr-un autocamion pentru transport animale.…

- Un accident rutier mai putin obisnuit a avut loc, in aceasta seara, in jurul orei 18,30, pe Autostrada A1, km 472, in apropierea localitatii Iosifalau din judetul Timis. Doua autoturisme s-au ciocnit, dupa ce ambii soferi au incercat sa evite un porc. Animalul cazuse dintr-un autocamion pentru transport…

- Tragedie fara margini petrecuta in județul Galați! O familie tanara, impreuna cu un copil in varsta de un an a murit intr-un cumplit accident rutier, vineri dimineața pe 29 mai. Mama avea 23 de ani, tatal 28, iar copilașul doar un an. POlițistul care a intervenit povestește cum a incercat sa ii ajute,…