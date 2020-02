Stiri pe aceeasi tema

- O fetița in varsta de trei ani a murit, dupa ce a cazut la școala intr-o oala cu mancare fierbinte, relateaza Daily Mail, citat de b1.ro. Bucatarul avea caști pe urechi, astfel ca nu a realizat ce s-a intamplat pe moment.

- Tragedie intr-o comuna dambovițeana in chiar prima zi a anului. O fetița de doar 10 ani a luat analgezice, fiindca acuza dureri de cap, dar a murit!Fetița din comuna Crangurile, localitatea Patroaia, s-a vaitat de dureri de cap și a luat analgezice, a informat dbonline.ro.Parinții au gasit-o inconștienta…

- Tragedie in prima zi din an, la o gradina zoologica din vestul Germaniei. Mai mult animale au murit, dupa ce un incendiu puternic a izbucnit. Conform autoritaților locale, de vina au fost artificiile folosite in timpul demonstrației pirotehnice de Revelion. Poliția investigheaza acum locația pentru…

- O fetita nevazatoare in varsta de opt ani a murit ieri-dimineata la Spitalul de Neurochirugie Iasi dupa ce duminica a fost fost internata in stare grava dupa ce a cazut pe scarile Liceului Special „Moldova" din Targu Frumos. Incidentul s-a petrecut la etajul al II-lea, copila fiind in acel moment in…

- Tragedie in comuna Barbatești din județul Valcea. O copila de 12 ani a fost gasita moarta joi dimineața, cel mai probabil intoxicata cu monoxid de carbon. Fratele ei a fost dus cu ambulanța la spital, pentru ca se simțea rau.