- Accidentul a avut loc miercuri dimineața. Victimele, doi tineri in varsta de 25, și respectiv 24 de ani, au ramas incarcerați dupa ce mașina in care se aflau a ieșit de pe șosea și a lovit gardul unei case. Potrivit Agerpres, unul dintre tineri a fost gasit in stare de semiconștiența, iar celalalt era…

- Un tanar de 25 de ani a murit, iar altul de 24 de ani a fost ranit grav, miercuri, dupa ce mașina in care erau a ieșit de pe o șosea, la Putna, județul Suceava, și a intrat in gardul unei case.Potrivit reprezentanților ISU Suceava, mașina in care se aflau doua persoane a ieșit de pe șosea…

- Tragedie intr-o familie din SUA. O mama a dat cu mașina peste baiețelul ei in varsta de doi ani și l-a omorat. In urma cu patru ani, fetița femeii a murit intr-un mod asemanator, in urma unui accident cu mașina strabunicii, informeaza cronica.com.ar. Cazul a fost semnalat in urma cu cateva zile la reședința…

- Doua persoane au murit, duminica dupa-amiaza, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita in judetul Dambovița de un tren. Accidentul feroviar a avut loc in localitatea Sateni din judetul Dambovița, transmite Mediafax.Din primele date reiese ca dupa ce o masina a fost lovita de un tren,…

- Un accident cumplit a avut loc in aceasta dimineața pe DN 3, in zona popasului turistic din Padurea Valu lui Traian, Constanța. Un tanar de 26 de ani și-a pierdut viața dupa ce a intrat cu mașina intr-un copac. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, citat de Agerpres, accidentul…

- Accident grav in apropiere de lacul Ghidighici. Un tanar in varsta de 18 ani, care era și șoferul mașinii, a decedat pe loc, iar alte doua peroane au fost ranite, dupa ce automobilul in care se aflau s-a rastunat.

- Danny Frawley a murit luni, dupa ce pe 8 septembrie celebrase implinirea varstei de 56 de ani. Accidentul s-a produs in jurul orei locale 13.30, Frawle pierzand controlul volanului, masina izbindu-se violent de un copac. Danny Frawle, care se afla singur in masina, a murit pe loc. Citeste…

- Tragedie fara margini pentru o familie din Buzau. Un tanar de 37 de ani s-a sinucis, vineri dupa-amiaza. Socul este cu atat mai mare pentru familie, cu cat in urma cu zece ani tatal sau a sfarsit in acelasi fel.