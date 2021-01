Tragedie la început de an – un bărbat de 91 de ani a ars de…

Tragedie la inceput de an dupa ce un incendiu a izbucnit, astazi, la un adapost de animale, aflat intr-o zona greu accesibila din localitatea carașeani Poiana Buchin. Dupa ce un apel la 112 a anunțat focul, in jurul orei 14,50, la fața locului a fost trimis un echipaj de 7 pompieri militari cu o autospeciala de […] Articolul Tragedie la inceput de an – un barbat de 91 de ani a ars de viu intr-un adapost pentru animale a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .