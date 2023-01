Tragedie la Giurgiu: un bărbat de 40 de ani a murit strivit de un buldoexcavator In timp ce efectua o lucrare pe o strada din Giurigu, un barbat de 40 de ani, ce conducea un buldoexcavator, a facut, se pare, o manevra greșita, iar utilajul s-a rasturnat peste el. Deși, in prima faza, medicii au reușit sa il stabilizeze la fața locului, barbatul a murit la scurt timp dupa ce a ajuns la spital. Tragedia s-a petrecut miercuri dupa-amiaza, pe strada Unirii din municipiul Giurgiu.Muncitorii care realizau o lucrare in zona spun ca, la un moment dat, victima, ce conduce un buldoexcavator, ar fi executat o manevra, in urma careia utilajul s-a rasturnat, prinzandu-l sub el. Evident,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

