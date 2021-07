Stiri pe aceeasi tema

- Un avion cu noua persoane la bord s-a prabusit joi la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul Orebro din Suedia, a transmis agentia de stiri TT News, citand surse oficiale, informeaza Reuters. 'Este un avion cu parasutisti care s-a prabusit dupa decolare', a declarat Emil Gustavsson, seful…

- Pe pagina LARICS am prezentat în detaliu atitudinea cetatenilor din R. Moldova fata de Unire, remarcând un trend în crestere, extrem de interesant de urmarit în perspectiva alegerilor parlamentare anticipate din stânga Prutului din 11 iulie 2021. Vom cerceta astazi…

- Cristian Balgiu și Albert Voinea sunt primii doi jucatori transferați de Universitatea Cluj pentru sezonul urmator. Cei doi jucatori au fost prezentați oficial joi, pe Cluj Arena, și au misiunea sa o duca pe formația de pe malul Someșului în prima liga în sezonul viitor.…

- Un super trialog a inceput astazi intre Parlamentul European, Comisia Europeana și miniștrii agroiculturii, pe marginea reformei Politicii Agricole Comune pana in anul 2027. Toate temele ramase deschise trebuie inchise in cursul negocierilor din aceasta saptamana, potrivit agrarheute.com. Sunt in joc…

- Roman Protasievich apare intr-un video postat pe Twitter in care face marturisiri din centrul de detentie. Jurnalistul are vinatai pe fata si spune ca este tratat „bine”. „Buna ziua, numele meu este Roman Protasievici. Seara trecuta am fost retinut de angajatii MAI pe aeroportul din Minsk. Acum ma aflu…

- Țara noastra este pe locul 48 din 180 de țari in privința libertații presei. Primele patru locuri sunt ocupate de tarile scandinave: Norvegia, Finlanda, Suedia si Danemarca. In topul mondial facut de Reporteri Fara Frontiere, Costa Rica este pe locul cinci. Potrivit RSF, in general in lume, exercitiul…

- Compania aeriana British Airways va opera din luna iulie zboruri de pe Aeroportul Internațional Cluj spre Londra Heathrow, potrivit mediafax.ro. Potrivit unui comunicat al Aeroportului din Cluj, aceste zborui vor fi operate de compania aeriana British Airways incepand din 2 iulie 2021.…

- Vaccinul Johnson & Johnson „va fi distribuit și administrat in aceleași condiții precum cele planificate in acest moment pentru vaccinul AstraZeneca, adica persoanelor cu varsta de peste 55 de ani”, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului francez, relateaza AFP. Vaccinarea cu Johnson…