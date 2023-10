Tragedie in Satu Mare: Tanara de 19 ani decedata si mai multe persoane ranite in urma unui accident rutier O tanara de 19 ani a decedat si trei persoane au fost ranite intr un accident rutier produs sambata seara la intrarea in localitatea satmareana Dorolt, fiind implicate trei autoturisme, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Somes.Potrivit sursei citate, in urma impactului au rezultat cinci victime, dintre care tanara decedata, trei transportate la spital cu traumatisme minore iar o victima a refuzat transportul la spital.La fata locului au intervenit doua autospeciale de stinge ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

