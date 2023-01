Tragedie în Nepal. Un avion cu 72 de oameni la bord s-a prăbușit. Zeci de oameni au murit Cel puțin 40 de oameni au murit in Nepal, dupa ce un avion cu 72 de persoane la bord s-a langa aeroportul Pokhara, in centru țarii. Avionul ATR 72 Yeti Airlines zbura de la Kathmandu la Pokhara si s-a prabusit la aterizare și a luat foc. La bord se aflau 68 de pasageri, inclusiv 15 cetateni straini si patru membri ai echipajului, relateaza Reuters. Au fost mobilizați 200 de soldați nepalezi pentru cautari Imediat dupa accident, aproximativ 200 de soldati nepalezi sunt implicati in interventii de la locul accidentului. Nepal Plane Crash: At least 32 bodies recovered after flight crashed near Pokhara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un avion cu 72 de persoane la bord s-a prabușit duminica langa aeroportul Pokhara, situat in centrul Nepalului. Pana in prezent, 16 cadavre au fost recuperate, au anunțat autoritațile locale, citate de BBC . Avionul ATR 72 Yeti Airlines zbura de la Kathmandu la Pokhara, in momentul in care s-a prabușit…

- Brazilia - Coreea de Sud, meci din „optimile” Campionatului Mondial, se disputa luni, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TVR 1. Caștigatoarea meciului Japonia - Croația va juca in „sferturi” impotriva invingatoarei dintre Brazilia și Coreea de SudOptimile de finala de la Campionatul Mondial: Olanda…

- Japonia și Croația se intalnesc luni, de la ora 17:00, in „optimile” Campionatului Mondial de fotbal. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe TVR 1. Caștigatoarea meciului Japonia - Croația va juca in „sferturi” impotriva invingatoarei dintre Brazilia și Coreea de SudOptimile de finala de…

- Anglia și Senegal se intalnesc astazi, de la ora 21:00, in „optimile” Campionatului Mondial de fotbal. Partida va putea fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și va fi televizata pe TVR 1. Caștigatoarea meciului Anglia - Senegal va juca in „sferturi” impotriva invingatoarei dintre Franța și PoloniaOptimile…

- Brazilia, Franța și Argentina erau inainte de startul Mondialului din Qatar mari favorite la caștigarea competiției. Cele trei au obținut calificarea in optimi, faza a competiției unde vor da peste Coreea de Sud, Polonia, respectiv Australia.

- Ziua de miercuri muta emoțiile in grupele C și D de la Campionatul Mondial, iar din 8 echipe singura scapata de griji este Franța, campioana en-titre reușind deja sa obțina biletele de calificare pentru optimi. Restul de 7 echipa se lupta pentru trei locuri in faza eliminatorie a turneului din Qatar.…

- Ziua de sambata, 26 noiembrie, aduce alte patru partide la Cupa Mondiala din Qatar. Capul de afiș al zilei este confruntarea dintre Argentina și Mexic. Program meciuri 26 noiembrie Campionatul Mondial de Fotbal 2022 Tunisia – Australia, ora 12:00 Polonia – Arabia Saudita, ora 15:00 Franța – Danemarca,…

- Argentina – Arabia Saudita este meciul care deschide o zi plina la Campionatul Mondial de Fotbal unde se vor mai disputa astazi, Danemarca – Tunisia, Mexic – Polonia și Franța – Australia. Lionel Messi este anunțat titular, deși starul sud-american are o problema la glezna. Partida incepe la ora 12.00…