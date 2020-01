Tragedie în Italia: Şase germani, ucişi de un şofer în stare de ebrietate Accidentul a avut loc duminica, spre ora locala 1.15 (2.15, ora Romaniei), la iesirea din satul Lutago, in Alto-Adige, cunoscut amatorilor de schi si prin frumusetea peisajelor sale pe timpul verii.



Dupa ce a petrecut o seara la discoteca, grupul de schiori, cu varste cuprinse intre 20 si 25 de ani, cobora dintr-o masina care i-a adus la hotel, in momentul in care o masina a venit cu mare viteza. Unii au fost aruncati la cativa zeci de metri distanta, potrivit news.ro.



Unsprezece persoane - inclusiv noua germani - au fost ranite, a declarat pentru AFP un reprezentant al pompierilor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

