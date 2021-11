Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer din judetul Galati, care a oprit masina pe avarii pentru a repara o defectiune, a fost spulberat de o alta masina, condusa de un barbat beat si cu permisul de conducere suspendat. Acesta a fugit de la locul accidentului, insa politistii l-au identificat si retinut.

- Darrell Edward Brooks Jr, 39 de ani, care a intrat intenționat cu mașina in mulțimea adunata pentru o parada de Craciun in orasul american Waukesha, statul Wisconsin, ucigand 5 persoane și ranind 48, fusese eliberat din inchisoare cu doua zile inainte, relateaza BBC News. Potrivit AFP, el a condus…

- Un șofer s-a urcat la volan dupa ce a consumat bauturi alcoolice și a provocat un accident, in urma caruia pasagera din dreapta a decedat. Totul s-a intamplat in județul Vrancea, noaptea trecuta. Barbatul a fugit de la locul accidentului, insa a fost prins repede de oamenii legii. Accident soldat cu…

- Politistii tulceni au deschis un dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa si parasirea locului accidentului, dupa ce marti seara un barbat din comuna Ciucurova a fost gasit mort pe o strada din orasul Tulcea, a anuntat miercuri Inspectoratul de Politie Judetean Tulcea, citat…

- Politistii tulceni au deschis un dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa si parasirea locului accidentului, dupa ce marti seara, un barbat din comuna Ciucurova a fost gasit mort pe o strada din orasul Tulcea, a anuntat miercuri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Tulcea,…

- Un adolescent de 14 ani a murit sambata dimineața intr-un accident produs in județul Arad. Potrivit IPJ Arad, accidentul a avut loc in apropierea localitații Berechiu. O mașina in care se gaseau cinci persoane a parasit partea carosabila, a lovit un parapet și s-a rasturnat in afara șoselei. In urma…

- Momente de groaza au avut loc in localitatea Petrova, acolo unde un copilaș a fost spulberat de un autoturism. La fața locului a intervenit imediat un polițist aflat in zona, care a inceput manevrele de resuscitare. Greșeala facuta de copil Un baiețel de 7 ani se lupta sa traiasca dupa ce a fost spulberat…

- Tragedia intr-o parcare din Germania! Un barbat, șofer roman de TIR, a fost ucis intr-o zona de odihna. Potrivit primelor detalii din ancheta, victima ar fi fost prinsa intre doua semiremorci, dupa ce o persoana a impins una dintre semiremorci, provocand astfel tragedia. Totodata, suspectul a fugit…