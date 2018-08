Stiri pe aceeasi tema

- Vextile proaste se tin lant de la inceputul sezonului estival pe litoralul romanesc. Din pEcate o nouE tragedie a avut loc la malul mErii. Un bEiat s-a aventurat in apele agitate ale mErii xi xi-a pierut viata. }n ciuda valurilor inalte xi a curentilor puternici, oamenii nu au stat la mal, drept pentru…

- Un barbat in varsta de 34 de ani a murit joi inecat in mare, la Constanta, fiind a 14-a victima care iși pierde viața in valuri de la inceputul acestui sezon. Potrivit reprezentanților Serviciului de Ambulanța Județean, incidentul s-a petrecut pe plaja Modern din Constanța, la fața locului ajungand…

- Turiștii care au mers in aceasta dimineața sa vada rasaritul pe o plaja din Eforie Nord au avut parte de o experiența trista care ii va urmari toata viața. Ei au vazut pe mal trupul fara viața al unui adolescent. Dupa ce și-au revenit din șoc, ei au alertat poliția. Trupul unui tanar de 17 […] The post…

- Marea Neagra a mai facut o victima. Un barbat de 50 de ani a murit, duminica (5 august) inecat in mare, in stațiunea 2 Mai. Deși a fost scos la scurt timp de salvamari și scafandri, barbatul nu a raspuns manevrelor de resuscitare. Potrivit ISU Constanța, scafandri l-au adus pe barbatul de 50 de ani…

- Un apel la Serviciul Unic de Urgența 112 semnala, duminica, 5 august a.c., in jurul orei 10,00, ca in largul Marii Negre, in dreptul Micului Golf din 2 Mai a fost vazuta plutind o persoana. La fața locului s-au deplasat cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanța Constanța și militarii de…

- Un barbat a disparut in mare, joi, in Eforie Nord, iar ISU Dobrogea a inceput operațiunea de cautare. O alta persoana a fost salvata din mare si preluata de senilata SMURD de pe o plaja din aceeasi statiune. (Promotiile zilei la monitoare) Reprezentantii Serviciului de Ambulanta Constanta au anuntat…

- Un tanar de 26 de ani a murit inecat sub privirile ingrozite ale iubitei sale. Cei doi se aflau in vacanța in Italia atunci cand s-a produs tragedia. (Super oferte la accesorii gaming) Daniel Pietriș se afla in vacanța in Italia, impreuna cu iubita lui. Cei doi au profitat de vreme și au mers la […]…

- Un copil in varsta de 7 ani a murit inecat, luni seara, pe o plaja din Constanta, fiind al treilea deces de acest fel inregistrat de la inceputul actualului sezon estival. Un alt copil inca este cautat de scafandri dupa ce a disparut duminica in apele Marii Negre pe plaja de la Corbu. Potrivit reprezentantilor…