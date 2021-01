Tragedie în dimineața de Revelion într-o familie din Hâncești CHIȘINAU 1 ian - Sputnik. Tragedie in raionul Hancești. O femeie in varsta de 38 de ani și-a gasit soțul strangulat in aceasta dimineața. © Sputnik / Mihai CarausNoaptea de Revelion nu a trecut fara incidente: Ce s-a intamplat Potrivit poliției, femeia a sunat la Serviciul 112 in jurul orei 09:20. Șoțul acesteia, in varsta de 44 de ani, se afla strangulat in șopronul de langa casa. Speriata de cele vazute, femeia a alertat oamenii legii. Deocamdata nu este clar ce s-a intamplat și cum a ajuns barbatul sa fie strangulat. Potrivit poliției, victima locuia impreuna… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

