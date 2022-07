Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 15 ani a murit, vineri, intr-un lac din zona localitatii clujene Aghiresu, in conditii necunoscute deocamdata. "Referitor la situatia de urgenta din Aghiresu -Laguna Albastra. Din primele informatii este vorba despre un baiat de 15 ani. La fata locului sunt: un echipaj de prim ajutor…

- UPDATE 1Poliția anunța ca vineri, 8 iulie, in jurul orei 17.00, echipajele de la Secția 8 Poliție Rurala Huedin au fost sesizate despre faptul ca este posibil ca un minor, in varsta de 15 ani, sa se fi inecat in lacul Laguna Albastra, din localitatea Aghireșu.Minorul de 15 ani, din județul Salaj a fost…

- Adolescentul de 15 ani, a murit, vineri, inecat in in lacul „Laguna Albastra” din localitatea Aghireșu, Cluj. Trupul sau a fost scos din apa de pompieri, dupa mai multe ore de cautari, scrie Monitorul de Cluj. Baiatul a mers, vineri, la scaldat cu un grup de prieteni la lacul amenajat din localitatea…

- Un baiat de 15 ani s-ar fi inecat la lacul Laguna Albastra, de langa Aghiresu.Din primele informații este vorba despre un baiat de 15 ani. La fața locului sunt: un echipaj de prim ajutor și un echipaj de intervenție in situații de urgența.Se deplaseaza inca un echipaj cu barca de salvare

- Ziua de sambata a venit cu o tragedie de nedescris pentru o familie din Barcanești, județul Ialomița. Un minor in varsta de 15 ani, care a mers la o balta artficiala pentru a se racori, s-a incecat și nu a mai ieșit din ea, astfel ca dupa intervenția pompierilor și a cadrelor medicale, a fost constatat…

- O tragedie cumplita s-a intamplat, miercuri seara, in raul Someș. Un copil in varsta de 8 ani s-a stins din viața, dupa ce s-a inecat in rau. Minorul a ieșit pentru a face baie in apa alaturi de mai mulți prieteni.

- Tragedie de proporții in județul Alba! Un copil in varsta de 5 ani și-a gasit sfarșitul cand nimeni nu s-ar fi așteptat. Potrivit primelor declarații ale oamenilor legii in acest caz, minorul se afla alaturi de cea care i-a dat viața pe malul raului Cugir. La un moment dat, baiatul ar fi alunecat.