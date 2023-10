Tragedie în biserică: acoperișul s-a prăbușit chiar în timpul slujbei, omorând mai multe persoane Cel putin sapte persoane au murit si alte zece au fost ranite duminica in Mexic, dupa ce acoperisul unei biserici s-a prabusit in timpul slujbei in orasul Ciudad Madero din statul Tamaulipas, transmite luni AFP, citat de Agerpres. "Au fost confirmate sapte persoane decedate, iar zece raniti au fost salvati", a informat intr-un comunicat purtatorul de cuvant al securitatii guvernului din statul Tamaulipas, care a mai indicat ca sunt in desfasurare cautari pentru a salva persoanele blocate. Conform presei locale, cel putin 20 de persoane au fost prinse sub daramaturile bisericii parohiale… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de pescari acuza faptul ca autoritațile au constatat abia acum ca beneficiarii nu au fost eligibili pentru fondurile acordate in pandemie. Fiscul a inceput sa le goleasca conturile și a pus poprire pe ambarcatiuni. Nici pescuitul nu mai merge din cauza razboiului.

- Tragedie in Italia. Un avion militar s-a prabușit peste o mașina la un miting aviatic, iar o fetița de 5 ani a murit, scrie Digi24. Un avion militar italian s-a prabușit pe 16 septembrie in timpul unui show aviatic la Torino (nord-vestul Italiei), lovind o masina si omorind o fetita in virsta de cinci…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in timpul unui show aviatic duminica in Ungaria, cauzand doi morti si patru raniti, au anuntat autoritatile ungare, informeaza Agerpres, care citeaza AFP. „Potrivit informatiilor preliminare, in afara de pilot, se afla si un pasager in aparat (…). Ambii si-au…

- Cel puțin 26 de oameni au murit in urma prabușirii unui pod in India. Incidentul a avut loc in orașul Sairang, in partea de nord-est a țarii.Cel puțin 26 de persoane au murit dupa ce pilonul unui pod feroviar aflat in construcție s-a prabușit in India, potrivit Sky News. Autoritațile se tem…

- Un avion cu reactie de mici dimensiuni s-a prabusit inainte de aterizare, joi, in apropierea unui aeroport din Kuala Lumpur, capitala Malaysiei, lovind un autoturism si o motocicleta, bilantul fiind de cel putin zece morti, informeaza agentia Reuters.Avionul, de tip Beechcraft 390 (Premier 1), avea…

- Mai multe persoane au fost ranite dupa ce tavanul unui restaurant din stațiunea Baile Herculane, județul Caraș-Severin, s-a prabușit in timpul unei petreceri de majorat, informeaza Știrile ProTV . Incidentul s-a petrecut intr-un restaurant luxos din Baile Herculane. Petrecerea a inceput in jurul orei…

- Un elicopter cu turiști s-a prabușit marți langa muntele Everest, in Nepal. Tragedia s-a petrecut la scurt timp dupa decolare, potrivit autoritațilro mexicane.Potrivit primelor informații, sunt șase morți in accidentul de elicopter. Este vorba de o familie din Mexic de cinci persoane și pilotul, care…