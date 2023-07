Tragedie în aer! Două avioane s-au ciocnit VIDEO Autoritațile columbiene au anunțat, sambata, moartea unei persoane in urma coliziunii a doua avioane ale Forțelor Aeriene Columbiene in plin zbor. Doua avioane ale Forțelor Aeriene Columbiene, care se aflau in timpul unui exercițiu de antrenament, s-au ciocnit in aer, iar unul dintre piloți au fost declarat mort. Tragicul incident a avut loc la baza aeriana Apiay, Meta, sambata, in centrul Columbiei, a anunțat rețeaua locala de radio W Radio Colombia . Potrivit raportului inițial, piloții aeronavelor au activat ieșirile de urgența, insa unul dintre ofițeri a murit, iar celalalt a primit ingrijiri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un pescar in varsta de 62 de ani s-a inecat intr-un iaz din orașul Balți. Tragicul incident a avut loc in dupa-amiaza de luni, 19 iunie. O persoana a sunat la Serviciul Unic de Urgența 112 și a declarat ca un pescar s-a inecat in iazul orașenesc. Imediat, la fața locului a intervenit un echipaj medical…

- La inceputul acestui an, Marc Johnson, profesor de microbiologie moleculara și imunologie la Facultatea de Medicina a Universitații din Missouri (SUA), a lansat un apel pe Twitter: "Ajutați-ma sa rezolv un mister de genealogie criptica COVID."Johnson a declarat pentru Insider ca se uita intr-o baza…

- Autoritatile au decis ca autobuzul 361 sa aiba sambata un program de functionare prelungit, pentru a asigura deplasarea participantilor la evenimentul cultural „Noaptea Europeana a Muzeelor”. Ultima plecare catre centru de la capatul de linie „Complex Comercial Baneasa” este la ora 02.20, in tinp ce…

- Doar autoritațile publice centrale vor putea desfașura manifestații pe 21 mai, cand va avea loc adunarea naționala „Moldova europeana”, organizata de Guvern, și pe 1 iunie, cand va fi summit-ul Comunitații Politice Europene, eveniment organizat sub patronajul Președinției. „Prin derogare de la art.…

- Gabriela Firea și-a trecut Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse pe persoana fizica, adica toți angajații lucreaza doar pentru imaginea ei, dar astazi a intors spatele celor pe care ar trebui sa-i reprezinte. Lege exista, dar nu se aplica pentru Gabriela Firea Prin Legea nr.425/2004,…

- Doua avioane ultrausoare au intrat in coliziune duminica in apropierea unui aerodrom din nord-estul Spaniei, cei patru pasageri pierzandu-si viata, au anuntat autoritatile regionale, citate de AFP.

- Pompierii au gasit un aparat de zbor in flacari intr-o zona impadurita din apropiere de aerodromul Moia, la nord de Barcelona, dupa ce au fost alertati de un martor care a vazut avionul pierzand altitudine si prabusindu-se, a anuntat guvernul regional din Catalonia."Odata incendiul stins, pompierii…