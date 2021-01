Tragedie fara margini in Campia Turzii, acolo unde o fata plina de speranțe și visuri a fost mutilata de un excavatorist iresponsabil. Dorel Ciucaș, muncitor la conducta de apa din zona, s-a urcat la volanul unui utilaj pentru care nu avea permis de conducere. De aici, pana la nenoroci o tanara de 25 de ani […] The post Tragedie imensa in Cluj. Tanara, spuberata in fața casei de un excavator. Șoferul vinovat era beat și nu avea permis de conducere appeared first on IMPACT .