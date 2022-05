Stiri pe aceeasi tema

- O adevarata tragedie s-a produs astazi in localitatea Poienari (comuna Halmagiu). Un barbat a murit, strivit de un tractor. „Astazi, 07.05.2022, in jurul orei 12:45, pompierii militari ai Detașamentului Sebiș au fost solicitați sa intervina in localitatea Poienari, comuna Halmagiu, pentru a extrage…

Un barbat a murit, miercuri, dupa ce s-a rasturnat cu un tractor in localitatea Poiana Negri, a informat ISU Suceava, potrivit Agerpres.

Un barbat de 56 de ani a murit vineri dimineața la o firma din localitatea Oarja, județul Argeș. Conform polițiștilor, acesta ar fi fost accidentat de un utilaj manevrat de un barbat de 34 de ani.

- Un barbat de 48 de ani a murit marți dupa ce un copac s-a prabușit peste el. Accidentul a avut loc in comuna Izvoarele, județul Prahova. Potrivit IPJ Prahova, polițiștii au fost sesizați despre faptul ca un copac ar fi cazut peste un barbat, acesta aflandu-se in timpul programului de lucru, intr-o…

- Suprafata afectata de flacari este mare iar focul se extinde cu repeziciune, din cauza vantului, a transmis Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova.Pompierii actioneaza pentru localizarea si lichidarea focului.Potrivit datelor comunicate, joi, Agerpres de ISU, in perioada 1 ianuarie –…

- Incidentul sfarșit tragic care a avut loc pe fondul de vanatoare Deta in urma cu o saptamana s-a repetat, de aceasta data in județul Arad. In jurul orei 22, sambata seara, participanții la o vanatoare organizata și autorizata in Sintea Mare au anunțat un accident grav. Un barbat in varsta de 41 de ani…

- Tragedie astazi dupa amiaza in Cavnic, județul Maramureș. Un barbat in varsta de 50 ani a cazut pur și simplu din picioare și s-a lovit de beton. Mai mulți localnici au sunat la 112 și au cerut ajutor. La fața locului a echipajul un echipaj de prim ajutor SMURD de la substația Cavnic. Paramedicii au…