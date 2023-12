Un accident cumplit a avut loc, sambata, in judetul Satu Mare. Trei persoane, printre care un minor, au murit, sambata dimineata, dupa ce soferul a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat intr-un sant cu apa, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Accidentul s-a produs in localitatea Babasesti. Mama a pierdut directia Politistii au explicat […] The post Tragedie de proportii in Satu Mare. Un copil de 13 ani, mama și bunica lui au murit, dupa ce mașina a cazut intr-un canal first appeared on Ziarul National .