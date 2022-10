Tragedie aseară la Iași. Două persoane au murit într-un incendiu Doua persoane au murit, iar alte doua au fost ranite intr-un incendiu produs, aseara, la o casa de pe strada Simion Barnuțiu din municipiul Iași. Mai multe echipaje de salvare au fost trimise la fața locului. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat. Doua victime au fost transportate la spital, necesitand ingrijiri medicale; alte doua persoane au fost gasite carbonizate. Purtatorul de cuvant al ISU Iași, George Onofreiasa: La ajungerea forțelor de intervenție la locul evenimentului, incendiul se manifesta generalizat. Doua persoane au fost asistate medical la locul intervenției,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

